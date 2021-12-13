- 13 Ara 2021 - 00:18

Gut hastalığı nedir, kimlerde Görülür? Beslenirken nelere dikkat edilmelidir?

Gut; pürin adı verilen kimyasal bir bileşiğin metabolizmasından kaynaklı oluşan kalıtımsal bir hastalıktır. Vücudumuzdaki pürinler metabolik yollarla parçalanır ve ürik asit meydana gelir. Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi. Gut; pürin adı verilen kimyasal bir bileşiğin metabolizmasından kaynaklı oluşan kalıtımsal bir hastalıktır. Vücudumuzdaki pürinler metabolik yollarla parçalanır ve ürik asit meydana gelir. 

Vücutta biriken ürik asitin eklemlerde belirgin hale gelmesi ve iltihaplanmaya yol açmasıyla oluşan hastalığa ise gut hastalığı denmektedir. 

GUT HASTALIĞI VE BESLENME ALIŞKANLIĞI 

Yanlış ve fazla beslenmeye bağlı olarak fazla enerji alımıyla ortaya çıkan kilo problemlerinden dolayı obez kişilerde gut hastalığına yakalanma oranı daha fazla ve semptomların daha ağır geçtiği bilinmektedir. 

Fazla karbonhidrat, yağ, kolesterol alımı; günlük gereksinimimizden daha fazla enerji almamıza neden olur. 

İngilterede yapılan bir çalışmada, gut hastalığı görülen kişilerin yemeğe çok önem verdikleri, hayatlarındaki en büyük eğlencenin yemek, içmek olduğu saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda gut hastalığı ve bu kişilerin ağırlıkları arasındaki ilişkinin önemi araştırılmıştır ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Aşırı enerji alımıyla ortaya çıkan obezite; gut hastalığının gelişmesinde önemli bir etkendir. 

GUT HASTALARI BESLENMEDE BU HATALARI YAPMAMALI 

Fazla yağ içeren besinlerin çok tüketilmesiyle böbreklerin ürik asit atımı zorlaşır ve bozukluğa neden olur. Karbonhidratlardan zengin beslenen insanlarda yani fazla meyve, şeker ve unlu yiyeceklerin tüketimi pürin atımını arttırır ve ürik asitin yükselmesine neden olur. 

Hayvansal besinlerin fazla tüketilmesiyle protein, yağ, kolesterol oranlarının yükselmesiyle toplam alınan enerji miktarı artar. Gut ve koroner arter hastalıklarından korunmak için et tüketim porsiyonuna dikkat edilmelidir,85-90 g’dan fazla et tüketilmemelidir. Alkol tüketim oranı fazla olan kişilerde yağ bağlayıcı moleküller artar ve böbreklerde ürik asit atımında azalmaya neden olur. Gut hastalığının en önemli nedeni fermente edilmiş alkollü içeceklerin kullanımıdır.  

GUT HASTALIĞINDA BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

Pürinden zengin ve yağdan zengin besinlerin diyetle alımının kısıtlanması ile vücuttaki ürik asit oranında azalma sağlanılabilir.  

Yeterli ve dengeli beslenme ile gutun oluşmasında büyük etki gösteren besinlere dikkat edilerek ürik asit oranının normal seviyeye getirilmesiyle, gut hastalığının ağır semptomlarının azaldığı tespit edilmiştir.  

Pürin İçeriği Yüksek Besinlerden Uzak Durulmalı 

Yüksek oranda pürin içeren besinler 

Sakatatlar (sucuk,sosis,salam v.b.) Küçük balıklar (hamsi,sardalya,istavrit v.b.) Alkol 

Orta oranda pürin içerenler; 

Et Tavuk Balık eti Kuru baklagiller (kurufasulye, nohut vb) Mercimek Karnabahar, ıspanak, karalahana  

Düşük oranda pürin içerenler; 

Süt Yoğurt Yumurta Sebze  Meyveler  Kahve, çay 

GUT VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ 

Pürin oranı yüksek besinlerin kısıtlanmalıdır ve diyetisyenin önerdiği oranda tüketilmelidir. 

Yağlı yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır. 

Alkol ve alkol içeren besinler çıkarılmalı veya azaltılmalıdır. 

Su tüketimine özen gösterilmelidir. Günlük 2-3 litre su tüketilmelidir. 

Yüksek kilolardan kurtulmak ve gut hastalığı riskini yok etmek için diyetisyene başvurulmalıdır. 

13 Ara 2021 - 00:18 - Yaşam

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