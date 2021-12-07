Kaçırılmayacak teknolojik ürünler a101'lerde!

TOSHIBA 55V5B63DT 55” Ultra HD Smart LED TV 3 adet HDMI ve 2 adet USB çıkışına sahip. Dâhili Wi-Fi ve bluetooth özellikleriyle Youtube, Netflix, Prime Video uygulamalarına kolay erişim sağlayan televizyon evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Bu harika ürün 3 yıl Vestel garantisi ve 4.799 TL fiyatıyla A101 marketlerinde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

HI-LEVEL 55” Ultra HD Android Smart LED TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dâhili UHD uydu alıcısı, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi, 2x8 W ses çıkışının yanında dâhili Wi-Fi özelliğiyle internet erişimi de sağlıyor. Bu kaçırılmayacak ürün 2 yıl Sunny garantisi ve sadece 3.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği TOSHIBA 32L2263DT 32" Uydulu Full HD Smart LED TV. Dâhili HD uydu alıcısı, dâhili Wi-Fi, 2 adet HDMI ve 1 adet USB media player girişine sahip ürün; 1.999 TL fiyatı ve 3 yıl Vestel garantisiyle A101 marketlerinde yerini alıyor.

UYGUN FİYATLI BEYAZ EŞYALARIN ADRESİ A101!

SEG SCM 9100/CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi, 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkama seçeneğiyle birlikte 15 farklı programa sahip. Kaçırılmaması gereken çamaşır makinesi; LED gösterge, çocuk kilidi ve zaman erteleme özelliklerinin yanı sıra ücretsiz teslimat, 2 yıl Vestel garantisiyle 2.399 TL’den teknoloji raflarında yer alıyor.

Su ve enerji tasarrufu sağlayan SEG SBM 4001/BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi sadece 12 L su tüketerek 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip. 4 farklı programı, az bulaşık seçeneği, 30 dakikalık hızlı, 50 dakika süper yıkama ve zaman erteleme gibi birçok özelliğinin yanında 2 yıl garantisi de bulunan bulaşık makinesi 1.949 TL.

4 yıldızlı REGAL DD 143 3 Çekmeceli Derin Dondurucu ise 103 L net hacme sahip. 3 çekmecesi bulunan, yiyeceklerin güvenle muhafaza edilmesini sağlayan, değiştirilebilir kapı açılış yönü sayesinde oldukça kullanışlı olan bu ürün sadece 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

BMB TECHNOLOGY RO-10+Alkalin+Detox Su Arıtma Cihazı bu hafta öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Toplam 7 filtresi bulunan cihaz, yüksek pH seviyesinde su üreterek 7/24 taze, sağlıklı ve lezzetli su tüketimine olanak sağlıyor. Tezgâh altında minimum yer kaplayan su arıtma cihazı 6-12 ay filtre ömrü ve 749 TL fiyatıyla tüm A101’lerde ve a101.com.tr’de satışta.

TEKNOLOJİ REYONUNUN VAZGEÇİLMEZLERİ!

REEDER P13 Blue Max Pro 2021 Cep Telefonu, 6.5" ekranının yanında 5380 mAh pil gücü ile de uzun süre kullanım sağlarken, 6 GB RAM, 128 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklıyor. 13 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye olanak sağlayan ürün, 2 yıl garantisiyle sadece 1.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

SANDISK 64 GB USB Bellek her türlü bilgiyi içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklamaya olanak sağlıyor. 2 yıl garantisi bulunan USB bellek sadece 69,95 TL’den satışa sunuluyor.

IOS ve Android uyumlu PIRANHA Bluetooth Kulaklık telefonla görüşme, müzik dinleme özellikleri ve 2 yıl garantisiyle sadece 27,95 TL fiyatıyla teknoloji reyonlarında yerini alıyor.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI KÜÇÜK EV ALETLERİ A101’DE!

GOODWEST GW1511 Aspiratör, 95W gücü, 120 mm baca çıkışı, şerit LED aydınlatma fonksiyonu, metalik filtresi ve 199 TL fiyatıyla bu haftanın fiyat/performans ürünü olarak dikkat çekiyor. 2 yıl garantisiyle bu aspiratöre A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den ulaşılabiliyor.

SINGER M1605 Dikiş Makinesi, el becerisini geliştirmek ve yaratıcı fikirlerini kalıcı hale getirmek isteyenler için harika bir ürün. 6 değişik dikiş ve dekoratif deseni, 4 adımda ilik açma, 3 ayrı seçenekte dikiş uzunluğu ile serbest kol dikişi, düğme ve fermuar dikebilme, sürfile dikişi, çift iğne ile yan yana paralel dikişlerinin dikilmesine olanak sağlıyor. 2 yıl Singer garantisine sahip bu dikiş makinesi 799 TL fiyatıyla 9 Aralık itibarıyla tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

ARZUM AR3079-CD Çaycı Eco Çay Makinesi, double heat sistemi ile 1650 W kaynatma, 165 W sıcak tutma özelliklerinin yanı sıra 1.8 L kapasiteli su ısıtıcısına ve 0.7 L kapasiteli cam demliğe sahip. Paslanmaz çelik gizli rezistansı, yıkanabilir çay filtresi, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi sayesinde oldukça kullanışlı olan çay makinesi 299 TL fiyatı ve 3 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde.

ARZUM AR1111 Starry El Blender Seti de bu haftanın kullanışlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 249 TL fiyatıyla dikkat çeken ürün, 900 W motor gücüne sahip. 800 ml kapasiteli parçalama haznesi, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderı ve çırpıcı, çift taraflı paslanmaz çelik bıçak özelliklerinin yanı sıra 3 yıl garantisi de bulunan bu özel set, A101 teknoloji reyonlarında satışta.

Tatlı sevenler için KIWI KSM 2405W Waffle Makinesi tatlı keyfini eve taşıyor. 750W motor gücü, yapışmaz kaplı waffle plakaları, aşırı ısınmaya karşı koruması ve emniyet kilitli kapağı ve 2 yıl garantiye sahip olan ürün 149 TL fiyatı ile tüm A101 marketleri ve a101.com.tr’de.

KIWI KMX 3608 El Mikseri ise 5 farklı hız ayarı, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları, yoğurma çubukları ve 2 yıl garantisiyle sadece 89,95 TL.

A101 ARAÇ TUTKUNLARINI DA UNUTMUYOR…

A101, elektrikli bisiklet severlerin dikkatini çekecek harika bir ürünü satışa sunuyor. VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, 4 kademe LED akü seviye göstergesi, LED ön farı ve LED arka lamba ve kapaklı ön sepeti ile oldukça kullanışlı bir ürün. 25 km/h maksimum hız, kilitli taşınabilir batarya ile evde kolay şarj imkânı sunan 48V/14 Ah VRLA jel bataryası bulunan, Euro 5 standardında ve 2 yıl garantiye sahip olan, ~ 1510 x 630 x 1060 mm ölçülerindeki elektrikli bisiklet, 3.399 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Güçlü 120 psi/8,3 bar şişirme gücü bulunan MICHELIN MC12265 Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası, ışıklandırmalı basınç göstergesi ile karanlıkta bile kullanım imkânı sunuyor. Lastik, top, şişme yatak ve benzeri ürünleri şişirmek için 3 farklı uca, 270 cm 12 V kablo uzunluğuna sahip ürün; 2 yıl garantisi ve 229,95 TL fiyatıyla satışta.

BLACK+DECKER BXA21 Akıllı Akü Şarj ve Akü Bakım Cihazı, 1,5 amper/saat ile hızlı şarj imkânı, otomatik şarj, zarar görmüş aküleri onarma sistemi, kolay kullanım ve koruma imkânı sunuyor. 2 yıl garantisi de bulunan ürüne 229,95 TL fiyatla A101 marketlerinden ulaşılabiliyor.

Müşterilerin beğenisine çıkan bir diğer ürün ise PIRANHA Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası. Sadece 99,95 TL fiyatı ile satışa sunulan kameranın G-Sensörü, olası bir kaza anında ses kaydedebilme ve gece görüşü özellikleri bulunuyor.

Aracının temizliğine önem verenler için kolay kullanımı ve cazip fiyatı ile göze çarpan PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi, yıkanabilir HEPA filtresi, 0,4 L toz haznesi, DC 12 V, 60 W güç kapasitesi ve 2 yıl garantisi ile sadece 79,95 TL.

BÜTÇE DOSTU KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE BU HAFTA…

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA AHC 5036 Şarjlı Saç Kesme Makinesi, bakımına önem veren erkekler için kullanışlı bir ürün. Şarjlı Saç Kesme Makinesi ~0,2 mm sıfıra yakın kesime olanak sağlarken, kendi kendini bileyen bıçakları ile istenilen saç modellerini yapmayı kolaylaştırıyor. 60 dakika aralıksız kullanım imkânı sunan ürün; 2 yıl garantisi ve 139 TL fiyatıyla bu hafta tüm A101 marketlerinde satışta.

Bakımına önem veren kadınlar için ARZUM AR5067 Nuvo Saç Düzleştirici oldukça kullanışlı bir ürün. Her saç tipine uygun 100-230°C ayarındaki sıcaklık ayarı, keratin ve argan yağı katkılı seramik kaplı plakaları sayesinde istenilen saç modelini yapmak mümkün. 3 yıl garantisi ve 199 TL uygun fiyatı ile dikkati çeken saç düzleştirici A101 reyonlarında yerini alıyor.