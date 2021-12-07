Eski Sevgilisiyle Arkadaş Kalabilen Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyle Kanka Olan Burçlar...
Herkesin eski sevgiliye olan bakış açısı bir olmuyor. Bazı insanlar eski sevgilisi ölmüş gibi davranırken, bazı insanlar eski sevgilisinden hemen yeni arkadaş edinebiliyor. Eski sevgilisine kanka gibi davranan o burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin eski sevgiliye olan bakış açısı bir olmuyor. Bazı insanlar eski sevgilisi ölmüş gibi davranırken, bazı insanlar eski sevgilisinden hemen yeni arkadaş edinebiliyor. Eski sevgilisine kanka gibi davranan o insanların o üç burcun insanından çıkması ise, astrologları bir kez daha haklı çıkarıyor. Öte yandan o burcun insanlarını görenler, şaşkınlığını bir türü gizleyemiyor! Peki, eski sevgilisiyle arkadaş kalabilen burçlar hangisidir? İşte eski sevgiliyle kanka olan burçlar...
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07 Ara 2021 - 13:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.