Sunuculuğunu Seren Serengil ile birlikte üstlendiği ve Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında bir süredir yer almayan Bircan Bali, seyircisini meraklandırmaya başladı. İki gündür Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yer almayan Bircan Bali’nin programdan ayrılacağı konuşulmaya başladı. Konu ile ilgili iddialara yanıt ise, ünlü sunucu Bircan Bali’nin kendisinden geldi! Peki, Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? Bircan Bali Geri Dönecek mi? İşte, detaylar…