Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da Neden Yok, Ayrıldı Mı? Bircan Bali Geri Dönecek Mi?
Sunuculuğunu Seren Serengil ile birlikte üstlendiği ve Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında bir süredir yer almayan Bircan Bali ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sunuculuğunu Seren Serengil ile birlikte üstlendiği ve Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında bir süredir yer almayan Bircan Bali, seyircisini meraklandırmaya başladı. İki gündür Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yer almayan Bircan Bali’nin programdan ayrılacağı konuşulmaya başladı. Konu ile ilgili iddialara yanıt ise, ünlü sunucu Bircan Bali’nin kendisinden geldi! Peki, Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? Bircan Bali Geri Dönecek mi? İşte, detaylar…
07 Ara 2021 - 13:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.