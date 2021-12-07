Serra Arıtürk'ün Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Kadir Doğulu Sanıyordu! Oyuncu Sevgilisi Mert Ramazan Demir İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir süredir Kadir Doğulu ile aşk yaşaması ile anılan ve Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül arasında sorun çıkardığı iddia edilen Serra Arıtürk ile ilgili tüm gerçekler ortaya çıktı. Hakkında çıkan boşanma iddialarına Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den jet hızında yanıt gelirken; Serra Arıtürk ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir Kadir Doğulu ile aşk yaşaması ile anılan ve Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül arasında sorun çıkardığı iddia edilen Serra Arıtürk ile ilgili tüm gerçekler ortaya çıktı. Hakkında çıkan boşanma iddialarına Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den jet hızında yanıt gelirken; Serra Atagül’ün de başka biri ile olduğu ortaya çıktı.
Kendisi gibi ünlü bir isim ile birlikte olan Serra Atagül, bakın kiminle birlikte çıktı! Peki, Serra Arıtürk’ün sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
07 Ara 2021 - 18:34 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.