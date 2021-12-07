Serra Arıtürk'ün Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Kadir Doğulu Sanıyordu! Oyuncu Sevgilisi Mert Ramazan Demir İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bir süredir Kadir Doğulu ile aşk yaşaması ile anılan ve Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül arasında sorun çıkardığı iddia edilen Serra Arıtürk ile ilgili tüm gerçekler ortaya çıktı. Hakkında çıkan boşanma iddialarına Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den jet hızında yanıt gelirken; Serra Atagül’ün de başka biri ile olduğu ortaya çıktı.

Kendisi gibi ünlü bir isim ile birlikte olan Serra Atagül, bakın kiminle birlikte çıktı! Peki, Serra Arıtürk’ün sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



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