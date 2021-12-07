Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali...

Aziz dizisinin Dilruba karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Damla Sönmez, şimdilerde performansı ile dillerden düşmemeye başladı. Oyunculuk performansı kadar güzelliği ile de dillerden düşmeyen Damla Sönmez’in estetik harikası çıkması ise, herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Damla Sönmez’in o hallerini görenler, ünlü oyuncuyu adeta tanıyamadı! Peki, Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez sevgilisi var mı, evli mi? İşte, detaylar…



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