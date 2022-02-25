- 25 Şub 2022 - 22:32

Gökçe Bahadır Estetiksiz Haliyle Görenleri Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...

Bir süredir yeni sevgilisi ile dillerden düşmeyen Gökçe Bahadır, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nin ardından sevgilisine verdiği tam destek ile gündemlerdeki yerini aldı. Bu olay üzerine Gökçe Bahadır’ı sıkı takibi alan magazin takipçileri, ünlü oyuncunun estetiksiz hali karşısında şaşırıp kaldı. İşte Gökçe Bahadır ile ilgili detaylar...

Bir süredir yeni sevgilisi ile dillerden düşmeyen Gökçe Bahadır, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nin ardından sevgilisine verdiği tam destek ile gündemlerdeki yerini aldı. Bu olay üzerine Gökçe Bahadır’ı sıkı takibi alan magazin takipçileri, ünlü oyuncunun estetiksiz hali karşısında şaşırıp kaldı. Gökçe Bahadır’ın yeni hali ile eski hali arasındaki farkı görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Gökçe Bahadır’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

25 Şub 2022 - 22:32 - Magazin

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Gökçe Bahadır Estetiksiz Haliyle Görenleri Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş... mask
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