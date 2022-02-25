Gökçe Bahadır Estetiksiz Haliyle Görenleri Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...
Bir süredir yeni sevgilisi ile dillerden düşmeyen Gökçe Bahadır, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nin ardından sevgilisine verdiği tam destek ile gündemlerdeki yerini aldı. Bu olay üzerine Gökçe Bahadır’ı sıkı takibi alan magazin takipçileri, ünlü oyuncunun estetiksiz hali karşısında şaşırıp kaldı. İşte Gökçe Bahadır ile ilgili detaylar...
Bir süredir yeni sevgilisi ile dillerden düşmeyen Gökçe Bahadır, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nin ardından sevgilisine verdiği tam destek ile gündemlerdeki yerini aldı. Bu olay üzerine Gökçe Bahadır’ı sıkı takibi alan magazin takipçileri, ünlü oyuncunun estetiksiz hali karşısında şaşırıp kaldı. Gökçe Bahadır’ın yeni hali ile eski hali arasındaki farkı görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Gökçe Bahadır’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
25 Şub 2022 - 22:32 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.