- 10 Ara 2021 - 17:33 G: 10 Ara 2021 - 18:00

Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan'dan tokat gibi sözler arka arkaya geldi. Yıllarca susan Chloe Loughnan, sessizliğini öyle bir bozdu ki, birçok kişi “Sen ne yaptın be Serdar” yorumunda bulundu. Evlilikleri bir anda biten ikili, hayranlarını derinden üzmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?

2019 yılında boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yıllarca bir araya gelmemişti. Serdar Ortaç sık sık gündeme nafaka konusuyla gelmişti fakat eski eşi Chloe Loughnan'dan bu konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Şimdi ise Serdar Ortaç’la boşanmasından sonra ilk kez İstanbul’a gelen Chloe Loughnan'dan ağızları açık bıraktıracak yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ara 2021 - 17:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu! mask
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı… mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı…
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı! mask
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti! mask
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!” mask
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!”
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor… mask
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor? mask
Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu! mask
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı… mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı…
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı! mask
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status