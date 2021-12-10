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10 Ara 2021 - 17:33

Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan'dan tokat gibi sözler arka arkaya geldi. Yıllarca susan Chloe Loughnan, sessizliğini öyle bir bozdu ki, birçok kişi “Sen ne yaptın be Serdar” yorumunda bulundu. Evlilikleri bir anda biten ikili, hayranlarını derinden üzmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?