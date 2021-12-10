Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan'dan tokat gibi sözler arka arkaya geldi. Yıllarca susan Chloe Loughnan, sessizliğini öyle bir bozdu ki, birçok kişi “Sen ne yaptın be Serdar” yorumunda bulundu. Evlilikleri bir anda biten ikili, hayranlarını derinden üzmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
2019 yılında boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yıllarca bir araya gelmemişti. Serdar Ortaç sık sık gündeme nafaka konusuyla gelmişti fakat eski eşi Chloe Loughnan'dan bu konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Şimdi ise Serdar Ortaç’la boşanmasından sonra ilk kez İstanbul’a gelen Chloe Loughnan'dan ağızları açık bıraktıracak yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.