- 07 Ara 2021 - 22:55

Hangi Burçlar Arkadaş Canlısıdır? İşte Çevresi Arkadaş ile Dolu Olan Burçlar…

Arkadaşlık konusunda her burcun tavrı ve samimiyeti bir olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede arkadaş canlısı olurken, her zaman kalabalık çevreler ile dolaşıyor. Sizde çok arkadaş edinen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Arkadaşlık konusunda her burcun tavrı ve samimiyeti bir olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede arkadaş canlısı olurken, her zaman kalabalık çevreler ile dolaşıyor. Öte yandan arkadaş canlısı olan o burçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar çok arkadaş edinir? İşte çevresi kalabalık olan burçlar…


Detaylar diğer sayfada!

07 Ara 2021 - 22:55 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte İlk Aşkı Hep Değerli Olan Burçlar... mask
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte İlk Aşkı Hep Değerli Olan Burçlar...
Eski Sevgilisiyle Arkadaş Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyle Kanka Olan Burçlar... mask
Eski Sevgilisiyle Arkadaş Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyle Kanka Olan Burçlar...
Eski Sevgili Sendromunu Hangi Burç Nasıl Yaşar? Burçlara Göre Nasıl Bir Eski Sevgilisiniz?  mask
Eski Sevgili Sendromunu Hangi Burç Nasıl Yaşar? Burçlara Göre Nasıl Bir Eski Sevgilisiniz? 
Hangi Burç Eski Sevgilisiyle Asla Bir Daha Görüşmez? İşte Aşkta La Diyip Lo Demiyen Burçlar... mask
Hangi Burç Eski Sevgilisiyle Asla Bir Daha Görüşmez? İşte Aşkta La Diyip Lo Demiyen Burçlar...
Asgari Ücrette Karar Çıktı! 4000 Bin Lira Oluyor Mu? Ağızlar Açık Kaldı, Gündem Değişti! Neler Oluyor? mask
Asgari Ücrette Karar Çıktı! 4000 Bin Lira Oluyor Mu? Ağızlar Açık Kaldı, Gündem Değişti! Neler Oluyor?
Hangi Burç Çocukları Çok Sever? İşte Çocuk Görünce İçleri Eriyen Burçlar… mask
Hangi Burç Çocukları Çok Sever? İşte Çocuk Görünce İçleri Eriyen Burçlar…
Hangi Burç Yumuşak Karakterlidir? İşte İyi Ahlaklı Burçlar… mask
Hangi Burç Yumuşak Karakterlidir? İşte İyi Ahlaklı Burçlar…
Hangi Burç Reklam Peşinde? İşte İşi Gücü Kendini Anlatmak Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Reklam Peşinde? İşte İşi Gücü Kendini Anlatmak Olan Burçlar…
Hangi Burç Aldatılırsa Karalar Bağlar? Hangi Burç Aldatılırsa Bir Daha Toparlanamaz? mask
Hangi Burç Aldatılırsa Karalar Bağlar? Hangi Burç Aldatılırsa Bir Daha Toparlanamaz?
Hangi Burç Ailesine Çok Önem Verir? İşte Anne ve Babaya Çok Bağlı Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Ailesine Çok Önem Verir? İşte Anne ve Babaya Çok Bağlı Olan Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Mavi Takım Kaptanı Kıyameti Yaşattı! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmedi, Seyirci Delirdi! mask
Masterchef Mavi Takım Kaptanı Kıyameti Yaşattı! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmedi, Seyirci Delirdi!
Müge Anlı’da Bir Yuva Dağıldı, El Kadar Çocuk Yapayalnız Kaldı! Kendisini Yerden Yere Attı! “Bir Anne… mask
Müge Anlı’da Bir Yuva Dağıldı, El Kadar Çocuk Yapayalnız Kaldı! Kendisini Yerden Yere Attı! “Bir Anne…
A101, BİM ve ŞOK Marketin Nutku Tutuldu! O Market Yağ Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim Yaptı! 1000 Yılda Bir Gerçekleşir, Yetişen Bedavaya Alıyor! mask
A101, BİM ve ŞOK Marketin Nutku Tutuldu! O Market Yağ Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim Yaptı! 1000 Yılda Bir Gerçekleşir, Yetişen Bedavaya Alıyor!
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte İlk Aşkı Hep Değerli Olan Burçlar... mask
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte İlk Aşkı Hep Değerli Olan Burçlar...
mask
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status