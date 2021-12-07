Asgari Ücrette Karar Çıktı! Ağızlar Açık Kaldı... 4000 TL Mi Oluyor?
Tüm Türkiye’nin gözünü ve kulağını Ankara’ya çevirten asgari ücretin 2022 yılındaki miktarı konusu, şimdilerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun başladığı toplantıların ardından dillendirmeye başlanan ücretler, işçinin yüzünü güldürmeye başladı. İşte 2022 yılında verilmesi düşünen asgari ücretle ilgili detaylar...
Tüm Türkiye’nin gözünü ve kulağını Ankara’ya çevirten asgari ücretin 2022 yılındaki miktarı konusu, şimdilerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun başladığı toplantıların ardından dillendirmeye başlanan ücretler, işçinin yüzünü güldürmeye başladı. Açıklamaya günler kala ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan’dan ücret sinyali geldi! Peki, asgari ücret 4 Bin TL olacak mı? 2022 yılı asgari ücret belli oldu mu? 2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
07 Ara 2021 - 22:58 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.