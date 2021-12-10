- 10 Ara 2021 - 16:03 G: 10 Ara 2021 - 16:55

Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da bir aile resmen yıkıldı! El kadar çocuğu annesiz bırakan kadının kocası Serkan ise kendisini yerden yere attı! Evli olan annenin kaçarak gitmesi ve arkasındaki bıraktıklarına “Kimse umurumda değil” demesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Serkan Bey, eşinin evden kaçtığını dile getirmiş ve eşine geri dön çağrısında bulunmuştu. Müge Anlı ve ekibi ise hızla çalışmalara başlamış ve Serkan’ın eşi Zehra’ya ulaşmıştı. Eşi için “O çok saf birisidir. Onu kandırırlar. Ne olur bulalım Müge Hanım” yorumunda bulunmuştu. Müge Anlı ise eşini bulduğunu dile getirdi ve tüm ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Ara 2021 - 16:03 Ankara- Yaşam

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