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08 Ara 2021 - 20:29

Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Yüzleşme! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda skandal bir yüzleşme yaşandı. Gözyaşları sel olup akarken, ortalık öyle bir karıştı ki, seyirciler şok içerisinde kaldı! Birçok seyirci ise bu anlara “Delirtecekler beni cidden bunlar” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?