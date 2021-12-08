Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Yüzleşme! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda skandal bir yüzleşme yaşandı. Gözyaşları sel olup akarken, ortalık öyle bir karıştı ki, seyirciler şok içerisinde kaldı! Birçok seyirci ise bu anlara “Delirtecekler beni cidden bunlar” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dikkatleri üzerine çeken bölümde ise Ceylan ve Han’ın yüzleşmesi olay yarattı! Birbirilerine hakaretvari sözlerde bulunan ikiliden Ceylan öyle bir hamlede bulundu ki, Han şok içerisinde kaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.