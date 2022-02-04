Kardeşlerim Dizisine Melisa’da Kadir’de Dönüyor! Yapımcıdan Karar Çıktı! 4 Kardeş Yeniden Bir Arada! İzleyici Mutlu, Reytingler Tavan Yapacak...

Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümlerinde Kadir hayata gözlerini kapatmıştı. Kadir’e arabasıyla çarpan ve ölümüne neden olduğunu düşünen Melisa ise yurt dışında tedaviye gönderilmişti. Kendisine zarar vermesinden korkan ailesi, Melisa için en doğru kararı vermişti. Şimdi ise diziye Melisa ve Kadir’in yeniden döneceği resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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