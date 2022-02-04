- 04 Şub 2022 - 21:41 G: 04 Şub 2022 - 21:43

Kardeşlerim Dizisine Melisa’da Kadir’de Dönüyor! Yapımcıdan Karar Çıktı! 4 Kardeş Yeniden Bir Arada! İzleyici Mutlu, Reytingler Tavan Yapacak...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine iddialara göre Melisa ve Kadir yeniden dönüyor. Yapımcı ve yönetmen resmen kararını verdi! 4 kardeşi birbirinden ayırmak reytingleri dibe doğru çekmeye başlayınca; skandal olay yaşandı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümlerinde Kadir hayata gözlerini kapatmıştı. Kadir’e arabasıyla çarpan ve ölümüne neden olduğunu düşünen Melisa ise yurt dışında tedaviye gönderilmişti. Kendisine zarar vermesinden korkan ailesi, Melisa için en doğru kararı vermişti. Şimdi ise diziye Melisa ve Kadir’in yeniden döneceği resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Şub 2022 - 21:41 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(12)
12

Kadir Melisa❤️ - Kadir we Melisa olmazsa dizinin tadı yok ya onlar siz dizi izlenmez

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Ocak 08:04
11

Erkan - kadir in en kısa zaman da dizi ye geri dönmesi gerekir .filim artık sıkmaya başladı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 26 Aralık 00:00
10

Yusuf Bedrettin Hezer - Bencede kadir de melisa da geri dönsünler çünkü onlar birbirine sırılsıklam aşıklar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 23:14
09

Asmin Atman - Valla doğrusunu söyleyeyim kadir ile melisasız film çok kötü yani geri dönsünler çok özledim film de ????????????????

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 21:22
06

Aysel Dere - Kadiri Öldürmeleri doğru olmadı Üstelik te gömüldü İnsanların akliyla oynamasinlar Çok kişiler seyretmekten vazgeçti

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 09 Aralık 20:22
05

Aykaaa - Kadirde Melisada geri donsun onlari coook seviyorum

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 09 Aralık 14:04
04

Tkm?????? - Ya imkansız kadirin dönmesi biliyorum ama yine de dönsün yaaaaa. O kadar sıkıcı ki dizi... ve LÜT-FEN artık Akifin bi canı yansın bi ceza çeksin yaaa

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 11:11
03

Gürkan Bereket - Kadir ve Melisa geri dönsün ayrıca da asiye de ayrılmasın..

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 08 Aralık 23:00
02

Esra Nur - Kadir geri dönsün o olmadan dizinin bir anlamı olmuyor noluuur geri dönsün kadiir

Yanıtla . 28Beğen . 2Beğenme 08 Aralık 18:52
01

Bahar - Bence kadir ve melisa gelmeli çünkü film çok sıkıcılasti

Yanıtla . 27Beğen . 2Beğenme 08 Aralık 16:38
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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