Kardeşlerim Dizisine Melisa’da Kadir’de Dönüyor! Yapımcıdan Karar Çıktı! 4 Kardeş Yeniden Bir Arada! İzleyici Mutlu, Reytingler Tavan Yapacak...
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine iddialara göre Melisa ve Kadir yeniden dönüyor. Yapımcı ve yönetmen resmen kararını verdi! 4 kardeşi birbirinden ayırmak reytingleri dibe doğru çekmeye başlayınca; skandal olay yaşandı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümlerinde Kadir hayata gözlerini kapatmıştı. Kadir’e arabasıyla çarpan ve ölümüne neden olduğunu düşünen Melisa ise yurt dışında tedaviye gönderilmişti. Kendisine zarar vermesinden korkan ailesi, Melisa için en doğru kararı vermişti. Şimdi ise diziye Melisa ve Kadir’in yeniden döneceği resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Kadir Melisa❤️ - Kadir we Melisa olmazsa dizinin tadı yok ya onlar siz dizi izlenmez
Erkan - kadir in en kısa zaman da dizi ye geri dönmesi gerekir .filim artık sıkmaya başladı
Yusuf Bedrettin Hezer - Bencede kadir de melisa da geri dönsünler çünkü onlar birbirine sırılsıklam aşıklar
Asmin Atman - Valla doğrusunu söyleyeyim kadir ile melisasız film çok kötü yani geri dönsünler çok özledim film de ????????????????
Hajan - kadır donmezse bu dızı ızlenmez
[email protected] - Kadir geri dönsün ???
Aysel Dere - Kadiri Öldürmeleri doğru olmadı Üstelik te gömüldü İnsanların akliyla oynamasinlar Çok kişiler seyretmekten vazgeçti
Aykaaa - Kadirde Melisada geri donsun onlari coook seviyorum
Tkm?????? - Ya imkansız kadirin dönmesi biliyorum ama yine de dönsün yaaaaa. O kadar sıkıcı ki dizi... ve LÜT-FEN artık Akifin bi canı yansın bi ceza çeksin yaaa
Gürkan Bereket - Kadir ve Melisa geri dönsün ayrıca da asiye de ayrılmasın..
Esra Nur - Kadir geri dönsün o olmadan dizinin bir anlamı olmuyor noluuur geri dönsün kadiir
Bahar - Bence kadir ve melisa gelmeli çünkü film çok sıkıcılasti
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.