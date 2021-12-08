Hangi Burç Arı Gibi Çalışıyor? İşte 7 – 24 Çalışmak Zorunda Kalan Burçlar…

Her insanın iş ile kurduğu bağ aynı olmuyor. Bazı insanlar işi sadece profesyonel alan olarak görüp, çalışması gerektiği kadar çalışırken; bazı insanlar işi yaşam biçimi haline getiriyor ve gece gündüz çalışmayı tercih ediyor. İnsanların kişilik özelliklerini etkilediği bilinen burçların iş ilişkisini de etkilediğini savunan astrologlar ise, o burcun insanların gerçek bir işkolik olduğunu savunuyor. Öte yandan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç köpek gibi çalışıyor? İşte 7 – 24 çalışmak zorunda kalan burçlar…



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