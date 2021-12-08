- 08 Ara 2021 - 18:47 G: 08 Ara 2021 - 18:50

Demet Özdemir'in Melis Sezen’e Attığı Bakış Olay Yarattı! “Kıskançlık” Kırmızı Halı Skandala Dönüştü! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in Melis Sezen’e attığı bakış olay yarattı! Birçok kişi Demet Özdemir’in Melis Sezen’e attığı bakış “Kıskançlık” olarak yorumlandı! Kırmızı halı skandala dönüşürken; Demet Özdemir ve Melis Sezen’in arasında bir sorun olduğu konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat vererek ön plana çıkan başarılı isim Melis Sezen, hayranlarından tam not alıyordu. Kısa bir süre önce 47. Düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni başlamadan önce yaşanan olay ise seyircileri delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Ara 2021 - 18:47 Ankara- Yaşam

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