Demet Özdemir'in Melis Sezen’e Attığı Bakış Olay Yarattı! “Kıskançlık” Kırmızı Halı Skandala Dönüştü! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in Melis Sezen’e attığı bakış olay yarattı! Birçok kişi Demet Özdemir’in Melis Sezen’e attığı bakış “Kıskançlık” olarak yorumlandı! Kırmızı halı skandala dönüşürken; Demet Özdemir ve Melis Sezen’in arasında bir sorun olduğu konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat vererek ön plana çıkan başarılı isim Melis Sezen, hayranlarından tam not alıyordu. Kısa bir süre önce 47. Düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni başlamadan önce yaşanan olay ise seyircileri delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.