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08 Ara 2021 - 18:47

Demet Özdemir'in Melis Sezen’e Attığı Bakış Olay Yarattı! “Kıskançlık” Kırmızı Halı Skandala Dönüştü! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in Melis Sezen’e attığı bakış olay yarattı! Birçok kişi Demet Özdemir’in Melis Sezen’e attığı bakış “Kıskançlık” olarak yorumlandı! Kırmızı halı skandala dönüşürken; Demet Özdemir ve Melis Sezen’in arasında bir sorun olduğu konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?