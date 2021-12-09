Hayatını Totemlere Bağlayan Burçlar! İşte Maç Tutkunu Burçların Totemleri...
Herkesin futbol ile arası aynı düzey ve bağlılıkta olmuyor. Bazı insanlar maç dahi izlemezken, bazı insanlar tuttukları takımları için bırakın gönlünü vermeyi, ömrünü bile verebiliyor. Sizde maç tutkunu olup totemleri olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin futbol ile arası aynı düzey ve bağlılıkta olmuyor. Bazı insanlar maç dahi izlemezken, bazı insanlar tuttukları takımları için bırakın gönlünü vermeyi, ömrünü bile verebiliyor. O insanların ortak özelliği ise genellikle burçları oluyor. Evet bazı burcun insanları takımı kazansın diye adeta ömrünü veriyor. Takımının kazanması için totemlere bağlanan o burçlar, bakın neler neler yapıyor! Peki, maç tutkunu burçların ''hadi canım!'' dedirten totemleri nelerdir? İşte, detaylar…
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09 Ara 2021 - 23:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.