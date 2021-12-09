Hayatını Totemlere Bağlayan Burçlar! İşte Maç Tutkunu Burçların Totemleri...

Herkesin futbol ile arası aynı düzey ve bağlılıkta olmuyor. Bazı insanlar maç dahi izlemezken, bazı insanlar tuttukları takımları için bırakın gönlünü vermeyi, ömrünü bile verebiliyor. O insanların ortak özelliği ise genellikle burçları oluyor. Evet bazı burcun insanları takımı kazansın diye adeta ömrünü veriyor. Takımının kazanması için totemlere bağlanan o burçlar, bakın neler neler yapıyor! Peki, maç tutkunu burçların ''hadi canım!'' dedirten totemleri nelerdir? İşte, detaylar…



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