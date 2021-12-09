Her insanın eli çevresindeki kişilere karşı pek de bol olmuyor. Bazı insanlar, çevresindekileri maddi ve manevi olarak desteklemeyi kendisine bir borç bilirken; bazı insanlar, para denince hemencecik değişiyor. Ceplerinde akrep olduğunu düşündürten o kişilerin hep aynı burçtan çıkması ise, burçların kişilik özellikleri üzerindeki etkisini adeta gözler önüne seriyor. Öte yandan cebinde akrep olan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, cebinde akrep olan burç hangisidir? İşte en cimri burç erkeği ve kadını...



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