Cebinde Akrep Olan Burç Hangisidir? İşte En Cimri Burç Erkeği Ve Kadını...
Her insanın eli çevresindeki kişilere karşı pek de bol olmuyor. Bazı insanlar, çevresindekileri maddi ve manevi olarak desteklemeyi kendisine bir borç bilirken; bazı insanlar, para denince hemencecik değişiyor. Sizde cebinde akrep olan ve pinti sayılan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın eli çevresindeki kişilere karşı pek de bol olmuyor. Bazı insanlar, çevresindekileri maddi ve manevi olarak desteklemeyi kendisine bir borç bilirken; bazı insanlar, para denince hemencecik değişiyor. Ceplerinde akrep olduğunu düşündürten o kişilerin hep aynı burçtan çıkması ise, burçların kişilik özellikleri üzerindeki etkisini adeta gözler önüne seriyor. Öte yandan cebinde akrep olan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, cebinde akrep olan burç hangisidir? İşte en cimri burç erkeği ve kadını...
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09 Ara 2021 - 15:32 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.