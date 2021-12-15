Hangi Burç Sevgilisinden Çok Korkar? İşte Aşkta Hep Dikkatli Olan O Burç...
Her insan sevgilisi ile olan ilişkisini aynı düzey ve bağda sürdüremiyor. Bazı insanlar mesafeli ilişkileri bir hayli severken, bazı insanlar inanılmaz derecede sevgilisinden korktuğu için ilişkilerinde çok da rahat hareket edemiyor. Sizde sevgilisinden korkan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insan sevgilisi ile olan ilişkisini aynı düzey ve bağda sürdüremiyor. Bazı insanlar mesafeli ilişkileri bir hayli severken, bazı insanlar inanılmaz derecede sevgilisinden korktuğu için ilişkilerinde çok da rahat hareket edemiyor. İnsanların davranışlarını yakinen etkilediği kanıtlanmış olan burçlar burada da devreye giriyor ve o burcun insanlarının hanımcı ve kocam köylü olduğunu adeta gözler önüne seriyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burç sevgilisinden korkuyor? İşte hanımcı ve kocam köylü burçlar…
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15 Ara 2021 - 23:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.