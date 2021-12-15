Hangi Burç Sevgilisinden Çok Korkar? İşte Aşkta Hep Dikkatli Olan O Burç...

Her insan sevgilisi ile olan ilişkisini aynı düzey ve bağda sürdüremiyor. Bazı insanlar mesafeli ilişkileri bir hayli severken, bazı insanlar inanılmaz derecede sevgilisinden korktuğu için ilişkilerinde çok da rahat hareket edemiyor. İnsanların davranışlarını yakinen etkilediği kanıtlanmış olan burçlar burada da devreye giriyor ve o burcun insanlarının hanımcı ve kocam köylü olduğunu adeta gözler önüne seriyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burç sevgilisinden korkuyor? İşte hanımcı ve kocam köylü burçlar…



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