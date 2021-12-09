Hangi Burç Kadınına Asla GÜVENİLMEZ? İşte Her gün Kıskançlık Krizine Sokacak O Burç...
Her insana güvenmek elbette hepimizin istediği ve beklediği içgüdüsel bir dürtü oluyor. Ancak özellikle söz konusu ilişkiler olduğunda her burcun kadınına güvenilemeyeceğini yapılan araştırmalar çoktan ortaya koymuş bulunuyor. Sizde güven vermeyen kadın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insana güvenmek elbette hepimizin istediği ve beklediği içgüdüsel bir dürtü oluyor. Ancak özellikle söz konusu ilişkiler olduğunda her burcun kadınına güvenilemeyeceğini yapılan araştırmalar çoktan ortaya koymuş bulunuyor. Bazı burcun kadını sadakat yemini etmiş olan burçların aksine hemen hayatındaki kişiyi aldatmayı tercih ediyor. Aldatma eğilimi olan o burcun inşalarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor. Peki, hangi burç kadını güven vermez? İşte aldatma eğilimli burçlar…
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09 Ara 2021 - 23:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.