Hangi Burç Erkeği Asla Adam Olmaz? İşte Ümitsiz Vaka Olan O Erkek Burcu...
Her erkeğin ciddi ve kararlı adamlar olmasını beklemek kabul ediyoruz ki hayal dünyasında yaşamak oluyor. Ancak bazı erkekler, ciddiyetsizliği ve sadakatsizliği o kadar abartıyor ki, bunu yaşamının her alanına yansıtıyor. Sizde adam olmayan burç erkeklerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her erkeğin ciddi ve kararlı adamlar olmasını beklemek kabul ediyoruz ki hayal dünyasında yaşamak oluyor. Ancak bazı erkekler, ciddiyetsizliği ve sadakatsizliği o kadar abartıyor ki, bunu yaşamının her alanına yansıtıyor. Özellikle ilişkileri konusunda asla adam olmayacak o erkeklerin ortak özelliği ise, Zodyak kuşağının üç burcuna sahip olarak dünyaya gelmesi oluyor. Öte yandan o burçları gören kadınlar, kimlerden kaçması gerektiğini hemencecik anlıyor! Peki, hangi burç erkeği adam olmaz? İşte bir cacık çıkmayacak o burcun erkeği…
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09 Ara 2021 - 23:13 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.