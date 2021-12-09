Hangi Burç Erkeği Asla Adam Olmaz? İşte Ümitsiz Vaka Olan O Erkek Burcu...

Her erkeğin ciddi ve kararlı adamlar olmasını beklemek kabul ediyoruz ki hayal dünyasında yaşamak oluyor. Ancak bazı erkekler, ciddiyetsizliği ve sadakatsizliği o kadar abartıyor ki, bunu yaşamının her alanına yansıtıyor. Özellikle ilişkileri konusunda asla adam olmayacak o erkeklerin ortak özelliği ise, Zodyak kuşağının üç burcuna sahip olarak dünyaya gelmesi oluyor. Öte yandan o burçları gören kadınlar, kimlerden kaçması gerektiğini hemencecik anlıyor! Peki, hangi burç erkeği adam olmaz? İşte bir cacık çıkmayacak o burcun erkeği…



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