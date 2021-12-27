En Fırıldak Burç Hangisidir? O Burçları Takip Ederken Başınız Dönebilir...
Her burcun insanı aynı düzlükte ve sadelikte olamıyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede anlaşılabilir ve net insanlar olurken; bazı burcun insanları fırıldaklık konusunda neredeyse çığır açmış bulunuyor. Sizde karakter olarak fırıldak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı düzlükte ve sadelikte olamıyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede anlaşılabilir ve net insanlar olurken; bazı burcun insanları fırıldaklık konusunda neredeyse çığır açmış bulunuyor. Yalanın birinin bin para olduğu o burçlarının fırıldaklıkları karşısında dili tutulan insanların ise, onları izlerken adeta başları dönüyor! Peki, en fırıldak burç hangisidir? İşte, takip ederken başınızı döndürecek olan o burçlar...
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27 Ara 2021 - 22:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.