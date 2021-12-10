Hangi Burç Uzun Süren İlişkiden Çok Sıkılır? İşte Hep Ayrılma Eşiğinde Olan Burçlar…

Bazı insanlar isteseler de uzun ilişkilerin adamı olamıyor. Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, elbette bu konuda da inanılmaz bir etkiye sahip oluyor. Bunun yanı sıra bir insanın ciddi ilişkiler mi yoksa geçici ilişkiler adamı olduğunu da söyleyen burçlar ile ilgili yapılan çalışmalar, bazı burçların insanlarının her an sevgililerinden ayrılacakmış gibi yaşadığını çoktan kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan ayrılma eşiğinde olan o burcun insanlarını görenler şaşırıp, kalıyor! Peki, hangi burç ilişkisinden çok sıkıldı? İşte ayrılma eşiğinde olan burçlar…

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