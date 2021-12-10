Hangi Burç Sıcak Olmayı Sever? İşte Sabah Akşam Sevgilisini Öpebilecek Burçlar…
Her burcun insanı dokunmayı sevmiyor. Bazı burcun insanları bir buzdolabı gibi soğukken, bazı burcun insanları sevdiklerine sabah akşam dokunmak istiyor. Adeta bir temas bağımlısı olan o burcun insanları, sevgililerini daima dokunarak ve öperek gösteriyor. Sizde sürekli temas etme ihtiyacı hisseden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı dokunmayı sevmiyor. Bazı burcun insanları bir buzdolabı gibi soğukken, bazı burcun insanları sevdiklerine sabah akşam dokunmak istiyor. Adeta bir temas bağımlısı olan o burcun insanları, sevgililerini daima dokunarak ve öperek gösteriyor. Zodyak kuşağının temas bağımlısı olan burçlarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç temas bağımlısıdır? İşte sabah akşam sevgilisini öpebilecek burçlar…
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10 Ara 2021 - 23:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.