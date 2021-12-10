Hangi Burç Sıcak Olmayı Sever? İşte Sabah Akşam Sevgilisini Öpebilecek Burçlar…

Her burcun insanı dokunmayı sevmiyor. Bazı burcun insanları bir buzdolabı gibi soğukken, bazı burcun insanları sevdiklerine sabah akşam dokunmak istiyor. Adeta bir temas bağımlısı olan o burcun insanları, sevgililerini daima dokunarak ve öperek gösteriyor. Zodyak kuşağının temas bağımlısı olan burçlarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç temas bağımlısıdır? İşte sabah akşam sevgilisini öpebilecek burçlar…



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