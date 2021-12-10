Hangi Burç Aşırı Kararsızdır? İşte Yanındakilere Hayatı Cehennem Eden Burçlar…
Her burcun insanı net ya da planlı insanlar olamıyor. Bazı burcun insanları bu karar alma konusunu o kadar abartıyor ki, adeta kararsızlıkları ile çevresindeki herkesin hayatını cehenneme çeviriyor. Sizde Aşırı kararsız kalabilen burçları öğrenmek istiyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı net ya da planlı insanlar olamıyor. Bazı burcun insanları bu karar alma konusunu o kadar abartıyor ki, adeta kararsızlıkları ile çevresindeki herkesin hayatını cehenneme çeviriyor. Gittikleri mekandan, aldıkları bir elbiseye kadar saatlerce düşünen bu burçların insanları, karar vermeyi değil, karar vermeme üzerine odaklanmış bulunuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en kararsız burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç aşırı kararsızdır? İşte yanındakilere hayatı cehennem eden burçlar…
10 Ara 2021 - 10:37 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.