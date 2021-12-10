Her burcun insanı net ya da planlı insanlar olamıyor. Bazı burcun insanları bu karar alma konusunu o kadar abartıyor ki, adeta kararsızlıkları ile çevresindeki herkesin hayatını cehenneme çeviriyor. Gittikleri mekandan, aldıkları bir elbiseye kadar saatlerce düşünen bu burçların insanları, karar vermeyi değil, karar vermeme üzerine odaklanmış bulunuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en kararsız burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç aşırı kararsızdır? İşte yanındakilere hayatı cehennem eden burçlar…