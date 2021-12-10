En Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Başını Yastığa Koyar Koymaz Uyuyan Burçlar...
Her insanın uyku alışkanlığı çevresindeki faktörlere bağlı olarak çocukluktan itibaren şekilleniyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, uyku alışkanlığı üzerinde burçların da inanılmaz etkili olduğunu gösteriyor. Sizde hemen uyuyan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın uyku alışkanlığı çevresindeki faktörlere bağlı olarak çocukluktan itibaren şekilleniyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, uyku alışkanlığı üzerinde burçların da inanılmaz etkili olduğunu gösteriyor. Bazı burcun insanları kafasına taktıklarını sabaha kadar düşünmekten uyuyamazken; bazı burcun insanları hiçbir şeyi kafaya takmadığı için hemencecik uykuya dalıyor. Bazı burcun insanları ise, uykuyu sevdiği için uykudan kafasını bir türlü alamıyor. Öte yandan o burçları görenler ise, adeta hayrete düşüyor! Peki, başını yastığa koyar koymaz uyuyan burç hangisidir? İşte en uykucu burçlar...
Detaylar diğer sayfada!
10 Ara 2021 - 23:31 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.