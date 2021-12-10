Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangisidir? İşte Uysal Görünüp Sinsi Davranan O Burç

Her insan dışarıdan göründüğü gibi bir iç karakter taşımıyor. Bazı insanlar dışarıdan inanılmaz derecede uysal görünürken, içerisinde gerçek bir sinsi ruh taşıyor. Söz konusu insan davranışları ve karakterleri olduğunda her zaman söyleyecek sözü olan burçlar bu konuda da devreye giriyor ve o burcun insanlarının yere bakıp yürek yakan tipler olduğunu söylüyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, yere bakan yürek yakan burç hangisidir? İşte uysal görünüp sinsi davranan o burç…



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