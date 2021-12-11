Hangi Burç DOST canlısıdır? İşte Arkadaşı İçin Ölüp Biten Burçlar…
Söz konusu arkadaşlık ilişkileri olduğunda her burcun insanının fedakar davranmasını beklemek, biraz hayalperestlik oluyor. Çünkü bazı burcun insanları arkadaşlarından önce kendisini düşünürken, bazı burcun insanları arkadaşları için kendisinden bile vazgeçebilecek olan kişiler oluyor. Sizde arkadaşlarını çok düşünen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Söz konusu arkadaşlık ilişkileri olduğunda her burcun insanının fedakar davranmasını beklemek, biraz hayalperestlik oluyor. Çünkü bazı burcun insanları arkadaşlarından önce kendisini düşünürken, bazı burcun insanları arkadaşları için kendisinden bile vazgeçebilecek olan kişiler oluyor. Zodyak kuşağının arkadaşı için ölüp biten o burçlarını görenler ise, istese de şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç arkadaşını kendisinden çok düşünüyor? İşte arkadaşı için ölüp biten burçlar…
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11 Ara 2021 - 21:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.