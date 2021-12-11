Her insanın iletişim ve konuşma yetisi birbirine eş değer olarak gelişmiyor. Bazı insanlar sakinliği ve sükûneti çok severken; bazı insanlar durmadan konuşmaları ve çeneleri düşüklükleri ile biliniyor. Konuşmaktan asla yorulmayan ve biran olsun susmak ne bilmeyen o insanların Zodyak kuşağının o üç burcundan çıkması ise, astrologların yaptıkları çalışmaları çoktan kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan o listede yer alan o burçları görenler, asla şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç boş konuşur? İşte çenesiyle yoran burçlar…



Detaylar diğer sayfada!