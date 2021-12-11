Hangi Burç Boş Konuşur? İşte Çenesiyle Yoran Burçlar…
Her insanın iletişim ve konuşma yetisi birbirine eş değer olarak gelişmiyor. Bazı insanlar sakinliği ve sükûneti çok severken; bazı insanlar durmadan konuşmaları ve çeneleri düşüklükleri ile biliniyor. Sizde geveze olup boş konuşan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın iletişim ve konuşma yetisi birbirine eş değer olarak gelişmiyor. Bazı insanlar sakinliği ve sükûneti çok severken; bazı insanlar durmadan konuşmaları ve çeneleri düşüklükleri ile biliniyor. Konuşmaktan asla yorulmayan ve biran olsun susmak ne bilmeyen o insanların Zodyak kuşağının o üç burcundan çıkması ise, astrologların yaptıkları çalışmaları çoktan kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan o listede yer alan o burçları görenler, asla şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç boş konuşur? İşte çenesiyle yoran burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 17:28 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.