Her burcun kadını aynı modernite görünümünde olmuyor. Bazı burcun kadınları giyinişi ve duruşu ile adeta Hollywood filmlerinden fırlamış gibiyken, bazı burcun kadınları hem duruşları hem de tavırları gerçek bir Anadolu kadını oluyor. Hal ve hareketleri ile erkekleri adeta mest eden ve akıllara hemen yuva kurmayı akıllara getiren o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç Anadolu kadınıdır? İşte hal ve hareketleriyle mest eden burçlar…



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