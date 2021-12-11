Hangi Burç Anadolu Kadınıdır? İşte Hal ve Hareketleriyle Mest Eden Burçlar…
Her burcun kadını aynı modernite görünümünde olmuyor. Bazı burcun kadınları giyinişi ve duruşu ile adeta Hollywood filmlerinden fırlamış gibiyken, bazı burcun kadınları hem duruşları hem de tavırları gerçek bir Anadolu kadını oluyor. Sizde Anadolu kadını olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kadını aynı modernite görünümünde olmuyor. Bazı burcun kadınları giyinişi ve duruşu ile adeta Hollywood filmlerinden fırlamış gibiyken, bazı burcun kadınları hem duruşları hem de tavırları gerçek bir Anadolu kadını oluyor. Hal ve hareketleri ile erkekleri adeta mest eden ve akıllara hemen yuva kurmayı akıllara getiren o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç Anadolu kadınıdır? İşte hal ve hareketleriyle mest eden burçlar…
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11 Ara 2021 - 17:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.