- 11 Ara 2021 - 17:28

Hangi Burç Anadolu Kadınıdır? İşte Hal ve Hareketleriyle Mest Eden Burçlar…

Her burcun kadını aynı modernite görünümünde olmuyor. Bazı burcun kadınları giyinişi ve duruşu ile adeta Hollywood filmlerinden fırlamış gibiyken, bazı burcun kadınları hem duruşları hem de tavırları gerçek bir Anadolu kadını oluyor. Sizde Anadolu kadını olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun kadını aynı modernite görünümünde olmuyor. Bazı burcun kadınları giyinişi ve duruşu ile adeta Hollywood filmlerinden fırlamış gibiyken, bazı burcun kadınları hem duruşları hem de tavırları gerçek bir Anadolu kadını oluyor. Hal ve hareketleri ile erkekleri adeta mest eden ve akıllara hemen yuva kurmayı akıllara getiren o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç Anadolu kadınıdır? İşte hal ve hareketleriyle mest eden burçlar…


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11 Ara 2021 - 17:28 - Burç Haberleri

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