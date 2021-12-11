Hangi Burcun Erkeği Pamuk Gibidir? İşte Dışı Sert İçi Yumuşacık Olan Burçlar…
Her erkeğin insanlara davranış biçimi, aynı sertlikte olmuyor. Bazı erkekler tahmin edilenin aksine içlerinde yumuşacık bir kalp taşıyor. Pamuk gibi olan o erkekler ile ilgili son sözü söyleyen astrologlar ise, o erkeklerin Zodyak kuşağının üç burcundan çıktığını söylüyor. Sizde pamuk gibi olan erkekleri merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her erkeğin insanlara davranış biçimi, aynı sertlikte olmuyor. Bazı erkekler tahmin edilenin aksine içlerinde yumuşacık bir kalp taşıyor. Pamuk gibi olan o erkekler ile ilgili son sözü söyleyen astrologlar ise, o erkeklerin Zodyak kuşağının üç burcundan çıktığını söylüyor. Öte yandan o erkeklerin burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun erkeği pamuk gibidir? İşte dışı sert içi yumuşacık olan burçlar…
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11 Ara 2021 - 17:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.