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11 Ara 2021 - 17:28

Hangi Burcun Erkeği Pamuk Gibidir? İşte Dışı Sert İçi Yumuşacık Olan Burçlar…

Her erkeğin insanlara davranış biçimi, aynı sertlikte olmuyor. Bazı erkekler tahmin edilenin aksine içlerinde yumuşacık bir kalp taşıyor. Pamuk gibi olan o erkekler ile ilgili son sözü söyleyen astrologlar ise, o erkeklerin Zodyak kuşağının üç burcundan çıktığını söylüyor. Sizde pamuk gibi olan erkekleri merak ediyorsanız işte size detaylar...