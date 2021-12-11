Kendisine güven konusunda adeta çığır aşmış olan insanların genellikle aynı burcun insanlarından çıkması astrologları hiç şaşırtmasa da astrolojiye düşkün olan vatandaşları bir hayli şaşırtıyor. Egoları ile dağları devirebilecek olan Zodyak kuşağının o burçları, herkesten çok kendisini düşünmeden edemiyor. İçlerinde taşıdıkları liderlik içgüdüsü ile herkesi etkisi altına gelen o burcun insanları, egolarını her an göstermeden adeta rahat edemiyor! Peki, hangi burç kendisine çok güvenir? İşte sınırları aşıp ego yapan burçlar…



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