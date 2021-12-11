Hangi Burç Kendisine Çok Güvenir? İşte Sınırları Aşıp Ego Yapan Burçlar…
Kendisine güven konusunda adeta çığır aşmış olan insanların genellikle aynı burcun insanlarından çıkması astrologları hiç şaşırtmasa da astrolojiye düşkün olan vatandaşları bir hayli şaşırtıyor. Sizde Aşırı Egolu ve kendine güvenen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kendisine güven konusunda adeta çığır aşmış olan insanların genellikle aynı burcun insanlarından çıkması astrologları hiç şaşırtmasa da astrolojiye düşkün olan vatandaşları bir hayli şaşırtıyor. Egoları ile dağları devirebilecek olan Zodyak kuşağının o burçları, herkesten çok kendisini düşünmeden edemiyor. İçlerinde taşıdıkları liderlik içgüdüsü ile herkesi etkisi altına gelen o burcun insanları, egolarını her an göstermeden adeta rahat edemiyor! Peki, hangi burç kendisine çok güvenir? İşte sınırları aşıp ego yapan burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 17:27 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.