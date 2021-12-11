Arka Sokaklara Dizisinin Kemik İsimleri Yeniden Geliyor! Çoban Ailesi Tamamlandı, Ortalık Karıştı! 15 Yıllarını Vermişlerdi, Karar Çıktı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a dizinin iki kemik ismi yeniden geliyor! Yüsra Geyik’in ve Onur Bay’ın hayat verdikleri Zeliş ve Tekin karakterleri, Çoban ailesini tamamlayacak! 15 yılı aşkın süredir dizide olan oyuncular için karar çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar, her bölümüyle büyük bir heyecan yaşatıyordu. Kısa bir süre önce Komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz diziden şehit olarak ayrılmıştı. Diziden neden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen; Alp Korkmaz’ın parasal yönde sorunlar yaşadığı için ayrıldığı iddia edilmişti. Şimdi ise kemik ismin geri dönmesi akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.