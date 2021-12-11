Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da! Özleyenler Ekran Başına!

Bir süredir Kardeşlerim dizisindeki yokluğu ile dizinin reytinglerini düşüren ve seyircisini üzen Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hayat verdiği Kadir karakterinin ölmesi ile adeta herkesi şoke ederek diziden ayrılan Halit Özgür Sarı, ekranlara hiç ara vermeden o proje ile yoluna devam etme kararı aldı. Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın yeni adresi görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi ne? Halit Özgür Sarı hangi diziye giriyor? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!