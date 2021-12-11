Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da! Özleyenler Ekran Başına!
Bir süredir Kardeşlerim dizisindeki yokluğu ile dizinin reytinglerini düşüren ve seyircisini üzen Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hayat verdiği Kadir karakterinin ölmesi ile adeta herkesi şoke ederek diziden ayrılan Halit Özgür Sarı ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Bir süredir Kardeşlerim dizisindeki yokluğu ile dizinin reytinglerini düşüren ve seyircisini üzen Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hayat verdiği Kadir karakterinin ölmesi ile adeta herkesi şoke ederek diziden ayrılan Halit Özgür Sarı, ekranlara hiç ara vermeden o proje ile yoluna devam etme kararı aldı. Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın yeni adresi görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi ne? Halit Özgür Sarı hangi diziye giriyor? İşte, detaylar…
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11 Ara 2021 - 17:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.