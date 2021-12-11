- 11 Ara 2021 - 17:27

Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da! Özleyenler Ekran Başına!

Bir süredir Kardeşlerim dizisindeki yokluğu ile dizinin reytinglerini düşüren ve seyircisini üzen Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hayat verdiği Kadir karakterinin ölmesi ile adeta herkesi şoke ederek diziden ayrılan Halit Özgür Sarı ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Bir süredir Kardeşlerim dizisindeki yokluğu ile dizinin reytinglerini düşüren ve seyircisini üzen Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hayat verdiği Kadir karakterinin ölmesi ile adeta herkesi şoke ederek diziden ayrılan Halit Özgür Sarı, ekranlara hiç ara vermeden o proje ile yoluna devam etme kararı aldı. Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın yeni adresi görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi ne? Halit Özgür Sarı hangi diziye giriyor? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

11 Ara 2021 - 17:27 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Ateş Eden Pozlar! Mini Gömleğiyle Bacaklarını Gösterdi, Fizik Şov Yaptı! “Ne Yaptın Asiye?” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Ateş Eden Pozlar! Mini Gömleğiyle Bacaklarını Gösterdi, Fizik Şov Yaptı! “Ne Yaptın Asiye?”
Yasak Elma Dizisinden Milyonları Yıkan Acı Haber! Her Şey Durduruldu, Hayatı Bitti! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Milyonları Yıkan Acı Haber! Her Şey Durduruldu, Hayatı Bitti! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Gönül Dağı Dizisinden Dilek Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Veda Edecek Ki… mask
Gönül Dağı Dizisinden Dilek Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Veda Edecek Ki…
Kırmızı Oda Dizisine Kardeşlerim Kadir Geri Dönüyor! Apar Topar Çıkmıştı, Son Dakika Haberi Geldi! Özleyenler Delirecek, Çıldıracak! Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisine Kardeşlerim Kadir Geri Dönüyor! Apar Topar Çıkmıştı, Son Dakika Haberi Geldi! Özleyenler Delirecek, Çıldıracak! Neler Oluyor?
Nisa Bölükbaşı’nın Yeni Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Skandal Aşk Üçgeni Yaşanacak, Kavga Üzerine Kavga… Acun Ilıcalı Kıyameti Koparacak! mask
Nisa Bölükbaşı’nın Yeni Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Skandal Aşk Üçgeni Yaşanacak, Kavga Üzerine Kavga… Acun Ilıcalı Kıyameti Koparacak!
Demet Özdemir ve Melis Sezen Birbirine Girdi! O Bakış Hayra Alamet Olmadı, Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Instagram Çalkalanıyor… mask
Demet Özdemir ve Melis Sezen Birbirine Girdi! O Bakış Hayra Alamet Olmadı, Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Instagram Çalkalanıyor…
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sından Fizik Şov! Bacaklarını Sergiledi, Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Yılbaşı Paylaşımıyla Altı Üstüne Getirdi! mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sından Fizik Şov! Bacaklarını Sergiledi, Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Yılbaşı Paylaşımıyla Altı Üstüne Getirdi!
Demet Özdemir’den Karın Kası Şov! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtladı! Minicik Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Yaktın Demet!” mask
Demet Özdemir’den Karın Kası Şov! İncecik Belini, Fiziğini Kanıtladı! Minicik Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Yaktın Demet!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor, Alişan Bile Şok İçerisinde Kalır! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor, Alişan Bile Şok İçerisinde Kalır! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki…
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Saçlarını Kısacak Kesti! Yeni İmajı Ağızları Açık Bıraktı, Kimse Tanıyamadı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ne Hal Yıldız!” mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Saçlarını Kısacak Kesti! Yeni İmajı Ağızları Açık Bıraktı, Kimse Tanıyamadı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ne Hal Yıldız!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status