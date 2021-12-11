En Cilveli ve Ateşli Burç Hangisidir? İşte Hareketleriyle Baş Döndüren O Burç...
Karşı cinsi etki altına almanın en önemli yollarından biri olan cilve, bazen edalı bir bakış bazen de işveli bir gülüş ile kendisini gösteriyor. Kabul ediyoruz bazı insanlar bunlardan uzak dümdüz hoşlandığını söylemeyi tercih ediyor. Sizde cilveli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Karşı cinsi etki altına almanın en önemli yollarından biri olan cilve, bazen edalı bir bakış bazen de işveli bir gülüş ile kendisini gösteriyor. Kabul ediyoruz bazı insanlar bunlardan uzak dümdüz hoşlandığını söylemeyi tercih ediyor. Ancak, bu durum cilveli insanların var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Söz konusu cilvelilik olduğunda kişileri inanılmaz derecede etkileyen burçlar, bazı burcun insanlarının hareketleri ile adeta karşı cinsin başını döndürdüğünü gözler önüne seriyor! Peki, en cilveli burç hangisidir? İşte hareketleriyle baş döndüren o burç...
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 21:45 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.