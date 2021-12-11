- 11 Ara 2021 - 13:24 G: 11 Ara 2021 - 13:27

Hep Para Peşinde Koşan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Hesap, Kitap Olan O Burç

Özellikle günümüzde paranın lazım olmadığı kimse kalmamış bulunuyor. Ancak bazı burcun insanları para ile olan ilişkisini inanılmaz derecede abartıyor ve sürekli olarak paranın peşinden koşuyor. Sizde sürekli para peşinden koşan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Özellikle günümüzde paranın lazım olmadığı kimse kalmamış bulunuyor. Ancak bazı burcun insanları para ile olan ilişkisini inanılmaz derecede abartıyor ve sürekli olarak paranın peşinden koşuyor. Kimselere borç vermeyi sevmeyen ve sürekli birikim yapmak için yanıp tutuşan o burcun insanları, ömrünü adeta para kazanmak üzerine harcıyor. Durmak, dinlenmek ne bilmeyen Zodyak kuşağının o paracı burçlarını görenler ise, şaşkınlığını bir türlü gizleyemiyor! Peki, hep para peşinde koşan burçlar hangisidir? İşte işi gücü hesap, kitap olan o burç…


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11 Ara 2021 - 13:24 - Burç Haberleri

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Hep Para Peşinde Koşan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Hesap, Kitap Olan O Burç
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