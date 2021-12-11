Hep Para Peşinde Koşan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Hesap, Kitap Olan O Burç
Özellikle günümüzde paranın lazım olmadığı kimse kalmamış bulunuyor. Ancak bazı burcun insanları para ile olan ilişkisini inanılmaz derecede abartıyor ve sürekli olarak paranın peşinden koşuyor. Sizde sürekli para peşinden koşan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Özellikle günümüzde paranın lazım olmadığı kimse kalmamış bulunuyor. Ancak bazı burcun insanları para ile olan ilişkisini inanılmaz derecede abartıyor ve sürekli olarak paranın peşinden koşuyor. Kimselere borç vermeyi sevmeyen ve sürekli birikim yapmak için yanıp tutuşan o burcun insanları, ömrünü adeta para kazanmak üzerine harcıyor. Durmak, dinlenmek ne bilmeyen Zodyak kuşağının o paracı burçlarını görenler ise, şaşkınlığını bir türlü gizleyemiyor! Peki, hep para peşinde koşan burçlar hangisidir? İşte işi gücü hesap, kitap olan o burç…
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 13:24 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.