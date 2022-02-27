Kendini Beğenmiş En Havalı Burç Hangisidir? İşte Kendini Dev Aynasında Gören O Burç...
Her insanın egosu ile yarışmak ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Özellikle burçlarının etkisi ile egolarını sürekli olarak besleyip bir canavar gibi büyüten o burcun insanları, burunları hep havada bir şekilde kendilerini mutlaka belli ediyor. Sizde burnu havalarda olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın egosu ile yarışmak ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Özellikle burçlarının etkisi ile egolarını sürekli olarak besleyip bir canavar gibi büyüten o burcun insanları, burunları hep havada bir şekilde kendilerini mutlaka belli ediyor. Böbürlenmeden duramayan, yaşamlarını da iyi yönlerini de inanılmaz derecede abartmayı seven o burçları görenler ise isteseler de şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, burnu hep havalarda olan burç hangisidir? İşte böbürlenen ve hep havalanan o burç...
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27 Şub 2022 - 19:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.