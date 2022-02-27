Kendini Beğenmiş En Havalı Burç Hangisidir? İşte Kendini Dev Aynasında Gören O Burç...

Her insanın egosu ile yarışmak ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Özellikle burçlarının etkisi ile egolarını sürekli olarak besleyip bir canavar gibi büyüten o burcun insanları, burunları hep havada bir şekilde kendilerini mutlaka belli ediyor. Böbürlenmeden duramayan, yaşamlarını da iyi yönlerini de inanılmaz derecede abartmayı seven o burçları görenler ise isteseler de şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, burnu hep havalarda olan burç hangisidir? İşte böbürlenen ve hep havalanan o burç...



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