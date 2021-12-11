Hangi Burç Har Vurup Harman Savurur? İşte Hesapsız, Düşüncesiz Para Harcayan O Burç...
Para biriktirmek konusunda çığır açmış olan burçların aksine para harcamak konusunda da çığır açmış pek çok burç bulunuyor. Madde ve maddiyattan uzak duran burçlar, hesap kitap yapmadan para harcamanın keyfini sürüyor. Sizde har vurup harman savuran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Para biriktirmek konusunda çığır açmış olan burçların aksine para harcamak konusunda da çığır açmış pek çok burç bulunuyor. Madde ve maddiyattan uzak duran burçlar, hesap kitap yapmadan para harcamanın keyfini sürüyor. Dünyaya bir kere geldiğini düşünen o burcun insanları deyim yerindeyse har vurup, harman savurmadan duramıyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç har vurup harman savurur? İşte hesapsız, düşüncesiz para harcayan o burç...
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 13:59 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.