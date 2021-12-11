Para biriktirmek konusunda çığır açmış olan burçların aksine para harcamak konusunda da çığır açmış pek çok burç bulunuyor. Madde ve maddiyattan uzak duran burçlar, hesap kitap yapmadan para harcamanın keyfini sürüyor. Dünyaya bir kere geldiğini düşünen o burcun insanları deyim yerindeyse har vurup, harman savurmadan duramıyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç har vurup harman savurur? İşte hesapsız, düşüncesiz para harcayan o burç...



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