Hangi Burç Hep Sorunludur? İşi Yapmamak İçin Hep Bahaneler Üreten O Burç...

Çalışma disiplini herkes burcun insanında aynı ölçüde gelişmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede çalışkan ve azimli iken; bazı burcun insanları iş yapmamak için adeta bahane kovalıyor. Her fırsatta işi ekmek için fırsat kovalayan o burcun insanları, deyim yerindeyse sıkıştıkları an ipe un seriveriyor. Öte yandan o burçları görenler hayrete düşmekten kendisini alıkoyamıyor. Peki, hangi burç sıkışınca ipe un serer? İşte, işi yapmamak için hep bahaneler üreten o burç...



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