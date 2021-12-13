- 13 Ara 2021 - 09:23 G: 13 Ara 2021 - 09:25

Mahkum 1. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Mahkum dizisi ilk bölümüyle 14 aralık salı saat 20.00’de fox’ta!

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye’nin en güçlü ailelerinden Yesariler’in oğlu Barış Yesari’nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat’la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat’ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep’in ve kızı Nazlı’nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz…

MAHKUM İLK BÖLÜMÜYLE 14 ARALIK SALI SAAT 20.00’DE FOX’TA!

13 Ara 2021 - 09:23 - Dizi Fragmanları

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