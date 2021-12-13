Hangi Burç Birşey Olunca Hemen Kabuğuna Çekilir? İşte Dış Dünya İle İlgisini Kesen O Burç...

Her burcun insanı etkisi altında olduğu gezegenlerin farklı olması nedeniyle olaylara karşı aynı tepkiyi vermiyor. Bazı burcun insanları sorunlar karşısında adeta bir kaplana dönüşüp, karşı taraftaki insanı çileden çıkartmak istiyorken; bazı burcun insanları hemencecik kabuğuna çekiliyor ve ne yapması gerektiğini düşünüyor. Her olayda dış dünya ile ilişkisini kesen burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç bir şey olunca hemen kabuğuna çekilir? İşte dış dünya ile ilgisini kesen o burç...



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