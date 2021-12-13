Hangi Burç Birşey Olunca Hemen Kabuğuna Çekilir? İşte Dış Dünya İle İlgisini Kesen O Burç...
Her burcun insanı etkisi altında olduğu gezegenlerin farklı olması nedeniyle olaylara karşı aynı tepkiyi vermiyor. Bazı burcun insanları sorunlar karşısında adeta bir kaplana dönüşüp, karşı taraftaki insanı çileden çıkartmak istiyorken; bazı burcun insanları hemencecik kabuğuna çekiliyor. Sizde hemen kabuğuna çekilen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı etkisi altında olduğu gezegenlerin farklı olması nedeniyle olaylara karşı aynı tepkiyi vermiyor. Bazı burcun insanları sorunlar karşısında adeta bir kaplana dönüşüp, karşı taraftaki insanı çileden çıkartmak istiyorken; bazı burcun insanları hemencecik kabuğuna çekiliyor ve ne yapması gerektiğini düşünüyor. Her olayda dış dünya ile ilişkisini kesen burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç bir şey olunca hemen kabuğuna çekilir? İşte dış dünya ile ilgisini kesen o burç...
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13 Ara 2021 - 12:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.