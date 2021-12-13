Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Deprem Etkisi Yarattı! Cesur Paylaşımları Bir Yana; Yaşını Duyanlar Şok İçinde Kaldı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun deprem etkisi yarattı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncunun yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği karakterle beğenileri üzerine toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaşını duyanlar ise büyük bir şok içerisinde kaldı. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.