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13 Ara 2021 - 15:05

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Deprem Etkisi Yarattı! Cesur Paylaşımları Bir Yana; Yaşını Duyanlar Şok İçinde Kaldı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun deprem etkisi yarattı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncunun yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…