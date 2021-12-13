- 13 Ara 2021 - 15:05 G: 13 Ara 2021 - 15:14

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Deprem Etkisi Yarattı! Cesur Paylaşımları Bir Yana; Yaşını Duyanlar Şok İçinde Kaldı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun deprem etkisi yarattı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan başarılı oyuncunun yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği karakterle beğenileri üzerine toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaşını duyanlar ise büyük bir şok içerisinde kaldı. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında?

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13 Ara 2021 - 15:05 Ankara- Yaşam

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