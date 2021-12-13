Güven Duygusu Vermeyen Burçlar Hangileridir? İşte En güvenilmez burç kadınları…
Her burcun kadınına güven olsaydı muhtemelen kimse kimseyi aldatmazdı! Tahmin edilenin aksine kadınlar da erkekleri en az erkeklerin kadınlarını aldattığı kadar aldatıyor. İlişki konusunda inanılmaz derecede güven kırıcı olan bu davranış, söz konusu bazı burcun kadınları olduklarında daha sık gözleniyor. Sizde güvenilmez kadın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kadınına güven olsaydı muhtemelen kimse kimseyi aldatmazdı! Tahmin edilenin aksine kadınlar da erkekleri en az erkeklerin kadınlarını aldattığı kadar aldatıyor. İlişki konusunda inanılmaz derecede güven kırıcı olan bu davranış, söz konusu bazı burcun kadınları olduklarında daha sık gözleniyor. Öte yandan güven vermeyen ve ilişkide karşı tarafı verem edecek o burçları görenler ise, hayrete düşmeden geçemiyor! Peki, hangi burç kadını asla güvenilmez? İşte ilişkiyi verem edecek burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Ara 2021 - 20:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.