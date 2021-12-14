Hangi Burç Saman Altından Su Yürütür? İşte Sinsi iş yapan O Burçlar…

Saman altından su yürütmek denince kimselerin eline su dahi dökemeyeceği Zodyak kuşağında üç farklı burç bulunuyor. Sinsi planlarını yapmada da işleme koymada da inanılmaz derecede iyi olan o burcun insanları, dışarıdan görünen prenses görüntülerinin altında adeta bir canavar taşıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, saman altından su yürüten burçlar hangisidir? İşte prenses görüntüsünün altında bir kıyamet olan burçlar…



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