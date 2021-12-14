Hangi Burç Saman Altından Su Yürütür? İşte Sinsi iş yapan O Burçlar…
Saman altından su yürütmek denince kimselerin eline su dahi dökemeyeceği Zodyak kuşağında üç farklı burç bulunuyor. Sinsi planlarını yapmada da işleme koymada da inanılmaz derecede iyi olan o burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Saman altından su yürütmek denince kimselerin eline su dahi dökemeyeceği Zodyak kuşağında üç farklı burç bulunuyor. Sinsi planlarını yapmada da işleme koymada da inanılmaz derecede iyi olan o burcun insanları, dışarıdan görünen prenses görüntülerinin altında adeta bir canavar taşıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, saman altından su yürüten burçlar hangisidir? İşte prenses görüntüsünün altında bir kıyamet olan burçlar…
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14 Ara 2021 - 08:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.