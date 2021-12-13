Bazı insanlar adeta geçmişinde yaşarken ve anılara takılı kalırken; bazı insanlar asla geçmişini düşünmüyor. Geçmişindeki insanlar ve olaylar hiç olmamış gibi davranan o insanların ortak özelliği ise, burçları oluyor. Evet, bazı burçlarının insanları hayatının hiçbir döneminde asla arkasına bakmıyor. Gelecekteki yaşantısından beslenen ve geçmişini bir an olsun hatırlamayan o insanlar, her şeyi olmamış gibi yaşamayı tercih ediyor. Öte yandan Zodyak kuşağının geçmişi düşünmeyen burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç asla arkasına bakmaz? İşte geçmişi düşünmeyen burçlar…



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