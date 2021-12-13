- 13 Ara 2021 - 20:36

Hangi Burç Ölmek Var, Dönmek Yok Der? İşte Verdiği Sözü Ölümde Olsa Tutan O Burç...

Bazı burçların insanları inanılmaz derecede kararlı, hırslı ve inatçı olabiliyor. İş yaşamlarından aşk yaşamlarına kadar aldıkları kararların her zaman ama her zaman ardında duran ve karşı tarafa verdikleri bir sözden asla dönmeyen o burçların insanları, adeta “ölmek var, dönmek yok” sözü üzerine ant içmiş bulunuyor. Sizde böyle diyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı burçların insanları inanılmaz derecede kararlı, hırslı ve inatçı olabiliyor. İş yaşamlarından aşk yaşamlarına kadar aldıkları kararların her zaman ama her zaman ardında duran ve karşı tarafa verdikleri bir sözden asla dönmeyen o burçların insanları, adeta “ölmek var, dönmek yok” sözü üzerine ant içmiş bulunuyor. Öte yandan o burçları görenlerin gözleri yuvalarından çıkıyor! Peki, hangi burç ölmek var, dönmek yok der? İşte verdiği sözü ölümde olsa tutan o burç...


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13 Ara 2021 - 20:36 - Burç Haberleri

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