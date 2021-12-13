Hangi Burcun Papucu Pahalıdır? İşte Sakin Ama Bir O Kadar Tehlikeli O Burçlar...

Her burcun insanı ne yazık ki masum ve zararsız olmuyor. Burçların karakteristik özelliklerini belirleyen gezegenler, onların ne kadar tehlikeli insanlar olduğu konusunda da etkili oluyor. Bu nedenle bazı burcun insanlarına bilhassa bulaşmamak gerekiyor. Pabucu pahalı olan o burçları görenler ise, şaşkınlığı istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burcun papucu pahalıdır? İşte kendisine bulaşılması tehlikeli o burç...



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