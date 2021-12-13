Hangi Burcun Papucu Pahalıdır? İşte Sakin Ama Bir O Kadar Tehlikeli O Burçlar...
Her burcun insanı ne yazık ki masum ve zararsız olmuyor. Burçların karakteristik özelliklerini belirleyen gezegenler, onların ne kadar tehlikeli insanlar olduğu konusunda da etkili oluyor. Sizde papucu pahalı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ne yazık ki masum ve zararsız olmuyor. Burçların karakteristik özelliklerini belirleyen gezegenler, onların ne kadar tehlikeli insanlar olduğu konusunda da etkili oluyor. Bu nedenle bazı burcun insanlarına bilhassa bulaşmamak gerekiyor. Pabucu pahalı olan o burçları görenler ise, şaşkınlığı istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burcun papucu pahalıdır? İşte kendisine bulaşılması tehlikeli o burç...
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13 Ara 2021 - 20:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.