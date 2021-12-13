Hangi Burç Üvey Evlat Gibidir? İşte Hayatı Boyunca Hep Küçük Görülen O Burç...
Her burcun insanını sevmek çok da kolay olmuyor. Yayların neşesi, Kovaların enerjisi, Boğaların sadakati onları çok özel kırarken, bazı burçlar var ki ne yapsalar eksi yönlerini kapatamıyor. Sizde adeta bir üvey evlat gibi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanını sevmek çok da kolay olmuyor. Yayların neşesi, Kovaların enerjisi, Boğaların sadakati onları çok özel kırarken, bazı burçlar var ki ne yapsalar eksi yönlerini kapatamıyor. İnsanlar tarafından adeta üvey evlat muamelesi gören o burcun insanları, var olan karakteristik özellikleri ile herkesi kendisinden adeta itiyor. Öte yandan çevreleri tarafından küçük görülen o burçları görenler ise, şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burç üvey evlat gibidir? İşte hep küçük görülen o burç...
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13 Ara 2021 - 20:37 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.