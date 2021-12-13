Hangi Burç Üvey Evlat Gibidir? İşte Hayatı Boyunca Hep Küçük Görülen O Burç...

Her burcun insanını sevmek çok da kolay olmuyor. Yayların neşesi, Kovaların enerjisi, Boğaların sadakati onları çok özel kırarken, bazı burçlar var ki ne yapsalar eksi yönlerini kapatamıyor. İnsanlar tarafından adeta üvey evlat muamelesi gören o burcun insanları, var olan karakteristik özellikleri ile herkesi kendisinden adeta itiyor. Öte yandan çevreleri tarafından küçük görülen o burçları görenler ise, şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burç üvey evlat gibidir? İşte hep küçük görülen o burç...



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