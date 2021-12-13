Her burcun insana kattığı duygusallık oranı aynı olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede ketum olurken, bazı burcun insanları ağlamaya adeta bahane alıyor. Duygularından beslenen, hatta haddinden fazla duygusal olan o burçlar, deyim yerindeyse her şeye üzüm üzüm üzülüyor. Öte yandan Zodyak kuşağının ağlayan abideleri olan burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç üzüm üzüm üzülür? İşte haddinden fazla duygusal o burç...



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