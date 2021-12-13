Hangi Burç Üzüm Üzüm Üzülür? İşte Haddinden Fazla Duygusal O Burç...
Her burcun insana kattığı duygusallık oranı aynı olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede ketum olurken, bazı burcun insanları ağlamaya adeta bahane alıyor. Sizde sürekli üzülen ve her şeyi içine atan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insana kattığı duygusallık oranı aynı olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede ketum olurken, bazı burcun insanları ağlamaya adeta bahane alıyor. Duygularından beslenen, hatta haddinden fazla duygusal olan o burçlar, deyim yerindeyse her şeye üzüm üzüm üzülüyor. Öte yandan Zodyak kuşağının ağlayan abideleri olan burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç üzüm üzüm üzülür? İşte haddinden fazla duygusal o burç...
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13 Ara 2021 - 20:37 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.