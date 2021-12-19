Survivor Ayşe Resmen Nefes Kesip, Darmaduman Etti! "Bu Kız Neymiş?" Fizik... Survivor’daki Halini Unutun, Acun Ilıcalı Bile Şok Olur!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u, üçüncü olarak bitiren başarılı yarışmacı Ayşe Yüksel, nefesleri kesti! Survivor yarışmasında regl olamadığı içim şiştiğini ve kilolu gözüktüğünü dile getiren Survivor Ayşe, milyonları titretmişti. Son paylaşımıyla Survivor’daki halini unutturan Ayşe Yüksel, “Acun Ilıcalı bile şok olur” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada; doğal güzelliğiyle ve karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmacısı, Survivor bitimiyle birlikte akılları başlardan aldı! Survivor’daki yakın arkadaşlarıyla tatile giden ve spora yazılan başarılı Survivor Ayşe, fiziğiyle şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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19 Ara 2021 - 18:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.