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19 Ara 2021 - 18:38

Survivor Ayşe Resmen Nefes Kesip, Darmaduman Etti! "Bu Kız Neymiş?" Fizik... Survivor’daki Halini Unutun, Acun Ilıcalı Bile Şok Olur!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u, üçüncü olarak bitiren başarılı yarışmacı Ayşe Yüksel, nefesleri kesti! Survivor yarışmasında regl olamadığı içim şiştiğini ve kilolu gözüktüğünü dile getiren Survivor Ayşe, milyonları titretmişti. Son paylaşımıyla Survivor’daki halini unutturan Ayşe Yüksel, “Acun Ilıcalı bile şok olur” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…