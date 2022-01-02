Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Öyle Bir Açıldı ki; Meğer İçinde Ne Cevherler Varmış... Böyle Bir Fizik... Ünü Türkiye’ye Aştı, Geçti; New York’u Salladı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye’si kasığına kadar açılan yırtmacıyla derin dekoltesini gösterdi! Saten elbisesiyle fizik şov yapan başarılı isim Selin Yeninci’nin ünü ise Türkiye’yi aştı geçti. New York’ta dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe akşamı son bölümüyle ağızları açık bırakan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha kafasından vurulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sevilerek takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanında birde Züleyha’nın kalbi durunca; ortalık çok fena karışmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, nasıl bir paylaşımda bulundu? Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.